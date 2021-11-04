Производство вина в 2021 году упало до минимума с начала века

В этом году мировое производство вина рискует оказаться ниже средних показателей за последние 20 лет, сообщили в Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV).

"Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад", - говорится в сообщении в Twitter.

В 2021 году вина будет произведено на 4% меньше, чем в прошлом году и минимум на 7% "по сравнению со стандартами за последние 20 лет".

Минувшее лето оказалось особенно неблагоприятным для европейских виноделов. Объем производства вина в западноевропейских странах окажется на 13% меньше, чем в 2020 году.