Новак рассказал о рисках, которые не позволяют сильнее нарастить добычу нефти

На рынке нефти остаются факторы, не позволяющие России сильнее нарастить добычу в рамках сделки ОПЕК+, заявил пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+ сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Мы понимаем, что рынок восстанавливается, и мы дополнительно даем объемы на рынок. При этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого квартала есть сезональные факторы снижения спроса. В частности, мы уже увидели в октябре месяце снижение спроса на нефтепродукты в Евросоюзе", - отметил он.

Новак добавил, что "мировой спрос находится под давлением штамма "дельта" в ключевых регионах потребления [нефти], продолжают действовать ограничительные меры. "Поэтому, исходя из всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана по увеличению на 400 тыс баррелей, она даже в период низкого спроса будет правильной", - заключил вице-премьер.

ОПЕК+ имеет возможность оперативно принять меры в случае особенного сильного восстановления спроса. "Таким образом, наш диалог, который проходит ежемесячно, позволяет нам ежемесячно мониторить ситуацию. При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать", - указал Новак.