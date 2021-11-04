Обломки чистой энергии наносят огромный вред экологии

Большая часть электроэнергии в мире производится на электростанциях, работающих на природном газе, угле, а также на атомных электростанциях и гидроэлектростанциях. Сырая нефть в основном используется для производства продуктов переработки и в качестве топлива. Изменения в цепочках поставок нефти могут повлиять на цепочку поставок тысяч продуктов, необходимых для развития мировой экономики, пишет основатель калифорнийской компании PTS Advance Рональд Штайн для Eurasia Review.

Из трех видов ископаемого топлива - угля, природного газа и сырой нефти - для производства электроэнергии в основном используются только уголь и природный газ. Причем использование газа при производстве электроэнергии характеризуется чрезвычайно низким уровнем выбросов. Уголь используется для производства электроэнергии в странах, которые нуждаются в надежном, дешевом угле в больших количествах - Китай, Индия и африканские государства.

Сырая нефть редко используется для выработки электроэнергии. Для преобразования сырой нефти в электричество применяется три технологии

1) Нефть используется для переработки воды в пар и выработки энергии.

2) Нефть используется для получения горячих выхлопных газов, которые вращают турбину для выработки электроэнергии.

3) Комбинированная: сначала нефть сжигается в двигателе внутреннего сгорания, вырабатывая электроэнергию нагретыми выхлопными газами, а после того, как происходит рекуперация тепла выхлопных газов, вода в котле нагревается, создавая пар для вращения второй турбины.

В основном сырая нефть используется для производства топлива, необходимого для работы транспорта, включая самолеты, корабли, автомобили, военную и космическую технику, а также для производства нефтепродуктов, из которых делают более 6 тысяч видов продукции.

Если Америка избавится от сырой нефти, это приведет к отказу от смазочных материалов для ветряных турбин. В среднем ветряная электростанция состоит из 150 турбин. Каждой ветряной турбине требуется 80 галлонов смазочного материала, которое представляет собой синтетическое масло на базе полиальфаолефинов, для чего нужно примерно 12 тысяч галлонов сырой нефти. Масло в каждой турбине необходимо заменять раз в год.

Смазочные материалы играют критически важную роль в эксплуатации, техническом обслуживании и надежности работы ветряной электростанции. В ветряной турбине есть несколько мест, которые необходимо смазывать, в том числе редуктор, подшипники лопастей винтов, главный вал, поворотный механизм, генератор и зубчатые передачи трансмиссии. Для этого требуются различные смазочные материалы, такие как трансмиссионные масла, гидравлические масла и консистентные смазки.

Трансмиссионное масло используется для смазки редуктора ветряной турбины. Недостаточное количество смазки или неправильный ее подбор может привести к значительным затратам на техническое обслуживание или к простою оборудования. Для энергоснабжения города размером с Нью-Йорк потребуется более 3800 турбин. Это более 304 тысяч галлонов переработанной нефти только для одного города.

Программа президента США Джо Байдена по климату будет препятствовать энергетической независимости США, начиная с приостановки выдачи разрешений на добычу нефти и газа на федеральных землях, поощрения запрета технологии гидроразрыва пласта, запрета строительства нефтепровода Keystone X и заканчивая запретом на импорт нефти.

Байден, должно быть, не обращает внимания на последствия своего плана, поскольку усилия по прекращению использования нефти могут стать самой большой угрозой для цивилизации, даже не климата. Без сырой нефти ликвидация цепочки поставок на 129 действующих нефтеперерабатывающих заводов в США приведет и к ликвидации этого производственного сектора. Без нефтеперерабатывающего сектора потребности в топливе и продуктах, которые составляют основу образа жизни и экономики США, должны будут удовлетворяться зарубежными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Отказ от сырой нефти вызовет эффект домино, оказав разрушительное воздействие на медицину, производство продуктов питания, электронику и индустрию услуг связи, поскольку все они полностью зависят от наличия продуктов нефтепереработки.

Солнечные и ветряные станции зависят от погодных условий. Вместо того, чтобы искать победителей и проигравших в производстве электроэнергии, миру следует сосредоточиться на правильном сочетании производства электроэнергии из угля, природного газа, возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечный свет, а также на атомных электростанциях и гидроэлектростанциях, а не экспериментировать с цепочкой поставок сырой нефти, так как она редко используется для выработки электроэнергии.

В то время как возобновляемые источники энергии по-прежнему отстают в производстве электроэнергии, сырую нефть, которая редко используется для производства электроэнергии, по-прежнему обвиняют во всех грехах вместе с углем и природным газом. Но именно сырая нефть обеспечивает общество и экономику промышленным топливом для многих видов транспорта, а также тысячами видов продукции повседневного пользования, производящихся с участием нефтепродуктов.

Сколько нефти нужно каждый год каждому городу для производства "чистой" энергии? На что идет вся эта нефть? Не говоря уже о том, что оборудование, необходимое для строительства этих ветряных электростанций, работает на нефти. Впрочем, как и оборудование, необходимое для установки, обслуживания, ремонта и возможного демонтажа. И насколько теперь экологична энергия ветра?

Для каждой турбины требуется площадь в 1,5 акра, поэтому для ветряной электростанции из 150 турбин требуется 225 акров. Для города размером с Нью-Йорк потребуется 57 тысяч акров; и кто знает, сколько земли понадобится, чтобы обеспечить все штаты Америки. Вся территория должна быть вырублена, потому что деревья создают барьеры и турбулентность, которые мешают поддерживать скорость ветра 20 миль в час, необходимую для правильной работы турбины (также имейте в виду, что не во всех штатах бывают подходящие ветры.

Относительно утилизации лопастей: срок службы современной, высококачественной и высокоэффективной ветряной турбины составляет 20 лет. После этого их нельзя повторно использовать, отремонтировать, уменьшить, перепрофилировать или переработать, поэтому их вывозят на специальные свалки. Эти свалки уже переполнены. Лопасти имеют длину от 120 до более 200 футов, их по три штуки на каждую турбину. Хорошо, что лишь 7% страны снабжается энергией ветра. Что было бы, если бы остальные 93% страны жили на энергии ветра? Через 20 лет придется устроить много новых свалок для непригодных для использования лопастей.

Кроме того, лопасти генераторов ветряных турбин убивают каждый год в США 500 тысяч птиц; большинство из них - ястребы, соколы, совы, гуси, утки и орлы, находящиеся под угрозой исчезновения. По-видимому, более мелкие птицы более подвижны и способны уворачиваться, в то время как более крупным птицам везет меньше.

Кладбище ветряных турбин недалеко от Каспера (штат Вайоминг простирается на сто метров от излучины реки Норт-Платт. Калифорния, Колорадо, Канзас и многие другие штаты делают то же самое, поскольку лопасти из стекловолокна не разлагаются. С сентября 2020 года по март 2021 туда свезли 1000 лопастей.

Эти лопасти, отработавшие 20 лет, были привезены с трех ветряных электростанций в северо-западном штате США. Каждая была разрезана на три части, которые затем складываются и закапываются. Ожидаемый срок службы турбин первой волны 1990-х годов как раз подходит к концу. И их утилизация экологически безопасным способом становится проблемой. Транспортировка и вывод из эксплуатации одной лопасти стоила налогоплательщикам $200 тысяч или более, или $200 миллионов за 1000 лопастей.