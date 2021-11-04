Грузия получила от Польши почти 500 тыс доз Pfizer

Правительство Польши передало в дар Грузии первую партию вакцины Pfizer.

В Грузию будут доставлены 468 тыс доз препарата, поставки будут производиться в пять этапов. Pfizer - самая популярная у жителей Грузии вакцина.

"Я надеюсь, что население будет активно использовать эту вакцину, и, наконец, с помощью вакцинации мы завершим текущую пятую волну и пандемию. В случае необходимости, Польша снова поможет Грузии", - заявил в четверг посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич.

Отметим, недавно в Грузии истек срок годности 17 тыс доз вакцины AstraZeneca, дефицитный препарат списали, он не был востребован у тех, кто решил сделать прививку от коронавируса.