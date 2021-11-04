В Россию прибыло более пятой части населения Таджикистана

В Россию прибыло более пятой части всего населения Таджикистана. Согласно последним правительственным данным, в этом году в Россию въехало на работу около 1,6 млн граждан Таджикистана. Большинство экспертов ранее прогнозировало подобную цифру, но в статистике она не отражалась: официально зарегистрированное количество таджикских мигрантов составляло около миллиона человек.

Eurasianet сообщает, что мигранты обеспечивают основной доход Таджикистана. В 2019 году объем денежных переводов, отправленный из России, превысил $2,6 млрд, что практически в три раза больше стоимости всего остального таджикского экспорта в указанном году и составляет 28% ВВП страны.

С января по сентябрь 2021 года Министерство внутренних дел России зарегистрировало 2025712 граждан Таджикистана, въехавших в страну. Из них 1,6 млн, то есть около четверти трудоспособного населения Таджикистана, официально прибыло в поисках работы. За этот же период около 70 тыс. граждан Таджикистана получили российское гражданство. Единственной страной, из которой въехало больше людей, был Узбекистан: 3,3 млн прибывших, однако население Узбекистана более чем в три раза превышает население Таджикистана.

Активисты-правозащитники давно говорили о том, что официальные данные занижены с целью помочь российским и таджикским властям сохранить лицо: ни одна из сторон не хочет признавать, насколько сильно ее экономика зависит от миграции. Когда в результате пандемии мировая экономика встала весной 2020 года, многие рабочие-мигранты внезапно оказались без работы и не смогли вернуться домой. По данным ЦБ РФ за 2020 год, объем денежных переводов таджикских граждан снизился на $835 млн до $1,7 млрд. Экономисты из японского гуманитарного агентства пишут, что восстановление экономики произошло быстро. Таджикские семьи, где кто-либо из членов работал в России, оказались ”более устойчивыми к пандемии”. ”Рабочие-мигранты - страховка для таджикских семей”, - считают Сатоши Шимизутани и Эйдзи Ямада из PLOS One.

Россия - главная, но не единственная страна, в которую едут таджики. После снятия ограничений на поездки и возобновления прямых авиарейсов в начале 2021 года некоторые таджикские семьи распродавали свое имущество, в том числе скот и мебель, чтобы купить билет. В течение последних нескольких лет каждую осень таджики участвуют в американской Диверсификационной лотерее, в рамках которой по всему миру разыгрывается 50 тыс. грин-карт, позволяющих их держателям жить и работать в США на законных основаниях. У открытых по всему Душанбе пунктов, где предлагается помощь в заполнении анкеты для регистрации в лотерее, выстраиваются длинные очереди. Участие в программе бесплатное, но многие готовы заплатить $20 за содействие.

В предыдущем розыгрыше грин-карты выиграло более 2300 таджиков. Согласно данным опроса, проведенного в прошлом месяце информационным агентством Asia Plus в мессенджере Telegram, 53% респондентов хотели переехать в США.