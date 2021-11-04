Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и обновленную военную доктрину

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Документ утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре.

В четверг декрет подписал Лукашенко, ранее документ был завизирован Путиным. "Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет", - сказал белорусский лидер в ходе заседания в формате видеоконференции.

"Нами утвержден масштабный пакет интеграционных документов. Они нацелены на укрепление экономического потенциала двух стран. Я прошу членов ВГС, правительств и парламентов, Постоянного комитета [Союзного государства] обеспечить в рамках своей компетенции практическую реализацию союзных программ и принятых решений", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что сегодня Россия и Беларусь "делают очередной важный шаг на пути союзного строительства".

По словам Путина, декрет является шагом вперед и нацелен на выгоду жителей обеих стран.

Также лидеры двух стран утвердили обновленную военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Эти документы входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке", - считает госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев. Он уточнил, что принятие документов "обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны".