Пенсионеры в Узбекистане получили туристические скидки

Власти Узбекистана ввели в ноябре скидки для пенсионеров-туристов. Ноябрь в республике объявлен месяцем туризма для пожилых людей.

Пенсионеры могут воспользоваться скидкой до 50% в 223 гостиницах и гостевых домах, до 20% в 204 заведениях общепита. Также скидка в 25% действует на внутренних рейсах Uzbekistan Airways в период с 1 по 30 ноября для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, сообщает Минтуризма и спорта республики.

Скидка 10% для пенсионеров введена на тарифы "Узбекистон темир йуллари" и на стоимость автобусных билетов на местных маршрутах "Узавтотранс сервис".

Кроме того, скидка в 50% будет действовать в ноябре для пенсионеров, совершающих паломничества и для посещения объектов культурного наследия в шести святилищах Ташкента, Самаркандской и Хорезмской областей.

Агентство культурного наследия Узбекистана делает пенсионерам скидку 20% для доступа к 24 объектам культурного наследия в республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.