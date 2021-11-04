Россия и Беларусь будут сообща противостоять попыткам внешних вмешательств

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства, что Россия и Беларусь продолжат противостояние попыткам любых вмешательств извне.

"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств", - подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу.

"Я не раз говорил, и сегодня еще раз хочу повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда, опираясь на волю наших стран к единению", - заверил он.

По мнению российского лидера, текущее заседание имеет действительно важное значение. "Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, в политике, в военной сфере", - рассказал президент.

Путин отметил символизм того, что заседание проходит в День народного единства, празднуемый в России 4 ноября.