В Германии приняли решение о ревакцинации граждан после взлета заболеваемости COVID-19

Ревакцинацию от коронавируса жители Германии смогут проходить на добровольной основе через шесть месяцев после полной вакцинации или после перенесенного заболевания, такое решение приняли в четверг и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и главы медицинских объединений, передает агентство DPA.

В Германии бустерную (третью) дозу вакцины уже получили около 2 млн человек. Две дозы вакцины получили около 70% населения Германии.

Отметим, за минувшие сутки в Германии выявили почти 34 тыс новых случаев заболевания коронавирусом - это максимум за всю пандемию.