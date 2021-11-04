Доноры плазмы с антителами в Москве будут получать по 10 тыс рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 с пяти до десяти тыс рублей.

"Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. руб. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры", - сказал мэр в ходе посещения крупнейшего в России пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19, который находится на Шаболовке.

Собянин отметил, что мощности позволяют на пике производить около 10 т плазмы ежемесячно, "что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей".

Мэр столицы напомнил, что после введения плазмы количество людей, которых переводят в реанимацию, уменьшается вдвое.