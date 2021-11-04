В ВОЗ рассказали о стремительном распространении коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всерьез обеспокоена темпами распространения коронавируса COVID-19 в 53 странах Европы. Об этом заявил в ходе брифинга директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Число случаев COVID-19 снова приближается к рекордному уровню - более распространенный вариант дельта продолжает доминировать при передаче в Европе и Центральной Азии", - цитирует его ТАСС.

По словам директора Европейского бюро ВОЗ, угроза возрождения коронавируса коснулась всех европейских государств. В частности, он подчеркнул, что на прошлой неделе было зарегистрировано почти 1,8 млн новых случаев и 24 тыс смертей от коронавируса в Европе и Центральной Азии. Клюге пояснил, что рост по сравнению с предыдущей неделей составил соответственно 6% и 12%.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что за четыре недели заболеваемость коронавирусом в Европе увеличилась более чем на 55%. "На прошлой неделе на Европу пришлось 59% всех случаев заражения коронавирусом во всем мире и 48% зарегистрированных летальных исходов. В целом в Европе выявлено больше случаев (78 млн), чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, западной части Тихого океана и Африке вместе взятых. Мы снова в эпицентре", - подчеркнул Клюге.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.