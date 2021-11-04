Опасную хурму везли в Казахстан из Узбекистана

В Мангистауской области пресечен ввоз большой партии узбекской хурмы с опасным вредителем, сообщает "Хабар 24".

Фитосанитарный контроль выявил в партии хурмы наличие червеца комстока. Таким образом, больше 2 т хурмы не пропустили в Казахстан через пост "Тажен", плоды возвращены в Узбекистан.

"Поскольку машина с продукцией еще не заехала в Казахстан, а только стояла на границе, мы вернули ее обратно в Узбекистан. С владельцами груза проведены разъяснительные работы. Это третий случай обнаружения в продукции опасного вредителя. До этого были факты, когда нашли насекомое в капусте", - сообщила глава отдела по карантину и защите растений Мангистауской областной территориальной инспекции Акжаркын Мендигереева.

Червец комсток - вредитель, который питается плодовыми, овощными и декоративными культурами.