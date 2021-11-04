Владимир Путин: Крым навсегда теперь с Россией, такова воля нашего народа

Президент РФ Владимир Путин в День народного поздравил россиян с праздником из Севастополя.

"Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас", - заявил прежде всего российский лидер.

Среди этих ценностей - искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития. "Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", - отметил Путин.

"День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России", - напомнил он.

"Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре. Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России. Но были периоды, когда это единство – единство нашего народа – подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате неё новая, страшная "смута" – Гражданская война", - продолжил Путин.

Он отметил, что в 1920 году из Севастополя отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее – так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - подчеркнул президент.

Возложив цветы к монументу, посвященному окончанию Гражданской войны, он указал, что данный мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство".

"Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - добавил Путин.

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", - сказал российский лидер.

В заключение Владимир Путин еще раз поздравил с Днем народного единства "севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России".