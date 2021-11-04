Турция и США сформируют рабочую группу по вопросу российских С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Вашингтон решили создать рабочую группу для урегулирования разногласий, в том числе связанных с российскими зенитными ракетными комплексами С-400.

"Мы сформируем рабочую группу для решения этих вопросов. Мы ранее сообщали, что делали такое предложение Соединенным Штатам. Теперь это предложение поступило от США, от Байдена", - рассказал Чавушоглу, пишет издание Daily Sabah.

Ранее президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммита G20 в Риме и выразили желание укрепить двусторонние отношения.