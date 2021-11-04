Путин прибыл в Севастополь на празднование Дня народного единства

В четверг, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин прилетел в Севастополь, где он принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Российский лидер уже поучаствовал в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Монумент был открыт в апреле 2021 года, он располагается на побережье Карантинной бухты. О планах Путина посетить этот мемориал сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Севастополе президент выступит с речью. Приема по случаю Дня народного единства не будет из-за пандемии, как и в прошлом году.

Российские лидер намерен встретиться с главой города Михаилом Развожаевым. Также 4 ноября Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси.