Грузия присоединится к европейской системе QR-кодов через десять дней

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сообщил 4 ноября, что примерно через десять дней страна присоединится к системе QR-кодов ЕС.

Ранее в ЕС признали ковид-карты Турции и Армении.

"Над этим вопросом работают IT-департамент Минздрава, министерство юстиции и министерство иностранных дел. По моим сведениям, Грузия должна присоединиться к системе QR-кодов ЕС примерно дней через десять", - рассказал он.

В настоящее время грузинская ковид-карта позволяет въехать в некоторые страны Евросоюза, среди которых Испания, Венгрия, Чехия, Австрия и Польша.