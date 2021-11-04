Байрамов не исключил встречи Алиева с Пашиняном в будущем

В будущем встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться, но пока информации об этом нет, сообщил в четверг азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Информации об этом [проведении встречи лидеров двух стран] нет. Нельзя исключить проведения в будущем таких встреч, но в настоящее время информации об этом нет", - отметил глава МИД Азербайджана в кулуарах Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19 ".

Форум в Баку открылся в четверг и продлится до 6 ноября, в нем примут участие высокопоставленные представители из более 40 стран, будет проведено более десятка панельных сессий по актуальным темам.