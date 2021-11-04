В Ростовской области не стали продлевать режим нерабочих дней

В четверг 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об отмене с 8 ноября ограничений, введенных на период нерабочих дней.

"Возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы. Снова станут доступны стоматологические и ветеринарные услуги", - информирует пресс-служба губернатора региона.

Часть объектов сможет работать с ограниченной заполняемостью: залы кинотеатров можно заполнять на 50%, фитнес-центры, спортзалы и ледовые катки - из расчета 4 кв м на посетителя, аквапарков - 5 кв м пять зеркала воды на посетителя, бассейны - 10 кв м зеркала воды на посетителя.

Общепит сможет работать в полном объеме с 06:00 до 21:00.

Посещение всех вышеназванных учреждений и организаций возможно при наличии сертификата о прививке либо справку о том, что они переболели коронавирусом. "ПЦР-тест из перечня документов, по которым можно было прежде посетить большинство организаций, теперь исключен", - отмечается в сообщении.

Те же документы будут требовать и у посетителей торговых центров и театров.