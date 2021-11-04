Главная » Новости
Азербайджан Иран

Глава МИД Турции оценил текущие отношения с Россией

Глава МИД Турции оценил текущие отношения с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что тема Украины является чувствительной в отношениях с Россией.

При этом он подчеркнул, что конструктивный диалог между Анкарой и Москвой продолжается.

"У нас есть разногласия, но мы продолжаем конструктивный диалог, соблюдая взаимную чувствительность (по некоторым вопросам – прим. ред.). Тема Украины - одна из них", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Глава внешнеполитического также отметил, что Турция продолжит усилия, направленные на то, чтобы обеспечить безопаснось и благополучие крымско-татарских соплеменников.

1580 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!