Глава МИД Турции оценил текущие отношения с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что тема Украины является чувствительной в отношениях с Россией.

При этом он подчеркнул, что конструктивный диалог между Анкарой и Москвой продолжается.

"У нас есть разногласия, но мы продолжаем конструктивный диалог, соблюдая взаимную чувствительность (по некоторым вопросам – прим. ред.). Тема Украины - одна из них", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Глава внешнеполитического также отметил, что Турция продолжит усилия, направленные на то, чтобы обеспечить безопаснось и благополучие крымско-татарских соплеменников.