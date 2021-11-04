Великобритания первой в мире одобрила молнупиравир для лечения коронавируса

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира для лечения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

По данным британского медицинского регулятора, препарат "безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания". Это означает, что, помимо отсутствия тяжелой формы болезни, показанием для его применения является наличие как минимум одного из факторов риска, который может привести к серьезному ухудшению состояния. Речь идет об ожирении, диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также возраст выше 60 лет.

По словам министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, сегодня "исторический день для страны". "Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19", - цитирует его ТАСС.

Молнупиравир является экспериментальным противовирусным препарат, разработанным американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics для лечения гриппа. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.