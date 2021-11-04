Турецкая компания выпустила первую деталь для отечественного самолета нового поколения

В Турции произвели первую деталь прототипа отечественного самолета пятого поколения. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter Темель Котиль, генеральный директор компании Turk Havacılık ve Uzay Sanayii AS (TUSAS), выпустившей данную деталь.

Он подчеркнул, что проект разработки военного самолета представляет стратегическую значимость для всей страны.

Котиль также выразил признательность всем участникам проекта.

По данным агентства Anadolu, до конца 2022 года в рамках оборонного проекта должны быть произведены 20 тыс деталей военного самолета.