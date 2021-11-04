До конца года будут газифицированы дома четырех тысяч донских семей

Уже до конца текущего 2021 года власти Ростовской области догазифицируют более 4 тыс домовладений, - сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

"По остальным 15,4 тыс домовладений работы завершатся в следующем году, а до 2024 года все объекты, вошедшие в сводный график, будут догазифицированы", - отметил замгубернатора области Игорь Сорокин, передает "Интерфакс".

Ростовская область уже сформировала план-график догазификации, в который включено порядка 21 тыс объектов, однако эта цифра будет меняться. На сегодняшний день уровень газификации по области составляет 88,55%.