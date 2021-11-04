"Мимино" в Телави откроется после ремонта уже в 2021 году

В аэропорту "Мимино" в Телави к концу ноября завершатся ремонтные работы, после чего он сможет принимать международные рейсы, передает Первый канал Грузии.

В настоящее время ремонтные работы в авиагавани находятся на завершающей стадии. Восстановлена взлетно-посадочная полоса, нанесена соответствующая разметка, улучшена инфраструктура аэродрома. В будущем аэропорт сможет принимать большие лайнеры, как чартерные, так и регулярные.

Аэропорт в Телави был открыт в 2012 году, он принадлежит Грузинскому авиационному университету, который направил на ремонт более 2 млн лари.