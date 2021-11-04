Коронавирус в Грузии выявили у 5,2 тыс человек

В Грузии за последние 24 часа коронавирус COVID-19 диагностировали у 5206 человек. Об этом сообщается на специальном сайте правительства Stopcov.ge.

За минувшие сутки выздоровели 4648 человек, скончались 53 пациента.

С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 738 171 случай заражения коронавирусом, справились с болезнью 678 288 местных жителей. К настоящему времени в стране сделаны 1 990 501 прививка.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.