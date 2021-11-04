ВОЗ выступила за разработку глобального соглашения в области безопасности здоровья

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе своего выступления на Восьмом глобальном бакинском форуме "Мир после COVID-19", что ВОЗ призывает страны поддержать инициативу о подписании международного соглашения в области обеспечения безопасности здоровья.

По его словам, мир должен усвоить уроки текущей пандемии коронавируса COVID-19 и начать готовиться к следующей. "В этой связи мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья", - поведал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что ВОЗ рассчитывает на поддержку всех стран в разработке подобного соглашения, которое будет обсуждаться в ходе специальной сессии на Всемирной ассамблее здравоохранения в конце текущего месяца.

Помимо этого, Гебрейесус выделил еще ряд "критически важных направлений" для работы по устройству мира после COVID-19. По его словам, глобальному здравоохранению нужны еще большие финансовые вложения. В частности, он отметил, что необходимо улучшить системы и средства по предотвращению, обнаружению и быстрому реагированию на вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом.

Кроме того, гендиректор ВОЗ сделал акцент на том, что справиться с общими угрозами, включая текущую пандемию, можно только сообща, с помощью международного многостороннего сотрудничества.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.