Ильхам Алиев: Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией

Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией, однако Ереван пока оставляет предложение Баку без ответа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на открытии VII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений, давайте начнем работать над мирным соглашением, так как намерены говорить не о войне, а о мире, о будущем. К сожалению, это предложение все еще остается без ответа", - цитирует главу азербайджанского государства АзерТАдж.

Он подчеркнул, что сейчас все зависит от позиции армянской стороны.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы приступить к мирным переговорам, подписать мирное соглашение. Мы хотим перевернуть страницу и намерены определить границы. Как видите, ответа от Армении не поступает, можно сказать, целый год они молчат", - сказал Ильхам Алиев, добавив, что Ереван не сможет оказать сопротивление конструктивной позиции Баку.