Саакашвили призвал граждан Грузии не ждать его помилования и действовать

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к грузинскому народу с призывом не ждать решения о его помиловании от властей. Об этом говорится в очередном заявлении, распространенном от имени экс-главы государства.

По мнению Саакашвили, освободить его может только грузинский народ, который сам освободит себя.



"Я приветствую продолжающийся процесс гражданского единства и активности по всей Грузии. Грузинский народ совершил избирательную революцию, когда в каждом городе победил "Мечту". А то, что вы украли эту победу, используя фальсификаторов, женщин с избирательными списками и уличными ребятами, не говорит о силе режима", - сказано в обращении.

Бывший президент Грузии при этом подчеркнул, что запас сил у режима, который бросает в дрожь от слова "революция", полностью исчерпан

Помимо этого, он поприветствовал поступок лидера оппозиционного движения "Дроа!" ("Настало время!") Элене Хоштарию и других молодых людей, объявивших голодовку в знак солидарности с ним. По словам Саакашвили, сегодня не время ни для разделения по партийной принадлежности, а время единства и совместной борьбы.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.