Минздрав Северной Осетии опроверг сбой подачи кислорода для больных COVID-19

В министерстве здравоохранения Северной Осетии опровергли слухи о том, что в одной из больниц республики произошел сбой подачи кислорода для больных коронавирусом COVID-19.

Ранее сегодня в социальных сетях появились сообщения, что ковидных больных вывозят из Архонской больницы в Северной Осетии из-за сбоя в системе подачи кислорода.

"В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода", - приводит сообщение Минздрава РИА Новости.

По данным ведомства, в настоящее время больница обеспечена медицинским кислородом, система подачи работает в штатном режиме. Кроме того, в Минздраве акцентировали внимание на том, что жизни и здоровью пациентов ничто не угрожает.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Северной Осетии диагностировали у 25 938 человек. Справились с болезнью 22 764 жителя республики, умерли – 706.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.