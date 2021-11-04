В России обновлен рекорд по количеству смертей от коронавируса

В России за минувшие сутки выявлены 40 217 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число заражения COVID-19 в России составляет 8 673 860, справились с болезнью 7 477 366 человек.

Кроме того, РФ обновила максимум по количеству летальных исходов за сутки. Так, за последние 24 часа скончались 1195 человек, за все время пандемии – 243 255. Выписаны по выздоровлению 31 928 человек.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 6305, Санкт-Петербурге – 3271, Московской области – 2732, Самарской области – 1603, Воронежской области – 802, Нижегородской области – 799, Крыму – 752, Свердловской области – 730, Красноярском крае – 718, Пермском крае – 709. Отмечается, что у 3532 (8,8%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус зарегистрирован у 475 жителей региона. В Дагестане выявили 162 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 131, в Чечне – 117, в Северной Осетии – 103, Карачаево-Черкесии – 84, в Ингушетии – 81.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.