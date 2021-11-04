В Казахстане ожидают поставку вакцины Pfizer на следующей неделе

Министерство здравоохранения Казахстана ожидает, что вакцина от коронавируса Comirnaty американской компании Pfizer поступит в страну в период с 8 по 14 ноября. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.

"Объем, согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее, - это порядка 4 млн доз вакцины на 2 млн человек", - цитирует замминистра ТАСС.

Он подчеркнул, что препарат распределят по всем регионам страны в зависимости от численности населения.

В августе 2021 года комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава временно зарегистрировал в стране вакцину Comirnaty сроком на 8 месяцев. Предполагается, что ею будут прививать подростков старше 12 лет и беременных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 248 млн, из них более 5 млн человек скончались.