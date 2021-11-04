В Баку стартует глобальный форум "Мир после COVID-19"

В четверг, 4 ноября, в Баку открывается глобальный форум "Мир после COVID-19", участие в котором примут высокопоставленные представители из более 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

Организатор мероприятия - Международный центр Низами Гянджеви, созданный в 2012 году группой общественных и политических деятелей мира.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных сессий, на которых будут проведены дискуссии на следующие темы: "Новый мировой порядок после COVID-19", "Новая мировая экономика", "Мир, безопасность и права человека в новую эру", "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальных энергетических потребностей", "Здравоохранение и вакцинация людей", "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности", "Молодежь говорит, мы слушаем", "Восточное партнерство и его возможности". Темами обсуждений на панельных заседаниях станут и проблемы энерго- и пищевой безопасности, перспективы регионального развития и сотрудничества на Южном Кавказе, политические процессы на Западных Балканах, будущее Евросоюза и потенциал программы ЕС "Восточное партнерство".

К участникам форума обратятся президент Азербайджана Ильхам Алиев, генеральный директор штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступление которого будет показано в записи, высокий представитель генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос. По данным организаторов, мероприятие пройдет в гибридном формате – около 300 участников присоединится к его работе по видео-конференц-связи.

Глобальный бакинский форум проводится ежегодно с 2013 года. Одним из инициаторов создания такой международной дискуссионной площадки был Мадридский клуб, объединяющий более 80 экс-президентов и бывших премьер-министров из 56 стран. Первый форум имел статус южнокавказского, однако впоследствии, учитывая масштабность обсуждаемых на нем вопросов, было принято решение назвать его глобальным.