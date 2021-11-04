Россия отмечает День народного единства

В четверг, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Праздничные мероприятия во всех регионах страны пройдут преимущественно в онлайн-формате из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, и периодом нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября.

Президент России Владимир Путин в День народного единства посетит с рабочей поездкой Севастополь. В пресс-службе Кремля сообщили, что глава государства возложит цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвященному окончанию Гражданской войны, а также проведет встречу губернатором города Михаилом Развожаевым.

В Москве День народного единства отметят развлекательной программой в онлайн-формате, которую подготовили культурные центры, библиотеки, дворцы творчества и молодежные общественные организации. В частности, Московский музей космонавтики организует лекцию "Что помнят звезды над Кремлем". В Подмосковье к празднику и по случаю акции "Ночь искусств" мероприятия подготовили в том числе музеи и 250 библиотек. Трансляции пройдут сетевых площадках организаций и портале "Культура.РФ".

В Санкт-Петербурге вечером 4 ноября подсветят цветами флага России Дворцовый мост. Бело-сине-красным станет и Большой проспект Петроградской стороны. Седьмой всероссийский фестиваль "НацЛитФест" в Петербурге в этом году пройдет в онлайн-формате на сайте фестиваля. Зрители узнают о национальных языках и традициях коренных народов Северо-Запада в эфире-путешествии.

Жителей Пятигорска ждет онлайн-фестиваль промыслов и ремесел народов России. В Ростове-на-Дону состоится праздничный онлайн-концерт "В единстве народа - единство страны". А в Адыгее празднику посвятили онлайн-марафон по ходьбе "Осень в наших краях". Те, кто справится с дистанцией в 100 км, получат дипломы и поучаствуют в розыгрыше призов от партнеров мероприятия, передает ТАСС.

В Краснодаре по случаю праздника в онлайн-формате пройдет выставка "Мы Россия. Мы едины!" и игра "Краснодар - территория объединения". В Ингушетии состоится фестиваль художественной самодеятельности национальных диаспор, выставка национальной кухни и межнациональный концерт. Посетить мероприятия можно только при наличии QR-кодов или справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Напомним, День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этот день РФ вспоминает окончание Смутного времени. Осенью 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. День народного единства был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России"). Впервые праздник отметили 4 ноября 2005 года.