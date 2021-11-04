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ФРС США не стала менять базовую ставку

ФРС США не стала менять базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

ФРС уже в тринадцатый раз оставила учетную ставку без изменений. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Напомним, в марте 2020 года ФРС США внепланово снизила базовую ставку до отметки в 0-0,25% годовых в ответ на экономические последствия пандемии коронавируса COVID-19. До этого на таком уровне ставка находилась с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.

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