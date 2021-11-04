Россия и Китай обсудили ситуацию вокруг СВПД

В среду, 3 ноября, состоялся телефонный разговор заместителей министров иностранных дел России и Китая Сергея Рябкова и Ма Чжаосюя, во время которого была достигнута договоренность укреплять стратегическое сотрудничество двух стран и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

В ходе разговора стороны отметили, что нынешняя ситуация с иранским атомом находится на важном этапе, и все стороны должны прикладывать совместные усилия для содействия скорейшему возобновлению переговоров по возврату к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

При этом в МИД КНР обратили внимание на то, что сторонам необходимо уважать и учитывать обеспокоенности друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию, а также как можно скорее вернуть СВПД на верный путь.

Напомним, с апреля 2021 года Иран и международная "пятерка" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) ведут переговоры по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Исламской Республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. В июне переговоры были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Новый президент республики Эбрахим Раиси заверил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.