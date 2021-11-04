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Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Казахстане в декабре

Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Казахстане в декабре

В середине декабря 2021 года в Нур-Султане состоится очередной раунд переговоров по Сирии. Об этом заявил в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

По его словам, с просьбой организовать очередную встречу Астанинского процесса обратились страны-гаранты – Россия, Турция и Иран.

"Точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря", - подчеркнул Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил также, что страны-гаранты на переговорах будут представлены на уровне заместителей министров.

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