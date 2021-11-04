День народного единства порадует москвичей уникальным теплом

День народного единства в Москве этом году может стать одним из самых теплых в истории метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, в столице температура составит плюс 9-11 градусов, в Московской области – плюс 7-12. Осадков не ожидается.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября.

Метеоролог уточнил, что в XXI веке теплее днем было только в 2013 году, когда воздух прогрелся до плюс 11 градусов. В XX веке рекорд был установлен в 1938 году. В тот день температура в Москве достигла плюс 11,9 градусов, что является абсолютным максимумом с момента начала климатических наблюдений с 1879 года.

Таким образом, 4 ноября может занять 3-е место по теплу за 142 летнюю историю наблюдений.