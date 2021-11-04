Байден выразил обеспокоенность Эрдогану в связи с наличием у Турции С-400

Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся на днях встрече в Риме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что США обеспокоены приобретением Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Президент Байден вновь подтвердил наше партнерство и важность Турции как партнера по НАТО. В то же время, на этой встрече президент донес до турецкого лидера нашу обеспокоенность в связи с фактом наличия у Турции российских систем С-400", - цитирует Прайса ТАСС.

По его словам, Вашингтон предельно четко донес свою озабоченность до Анкары. "Мы также четко обозначили последствия наличия российских С-400, в том числе в контексте участия Турции в программе (закупки истребителей-бомбардировщиков – ред.) F-35", - пояснил Прайс.