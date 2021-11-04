Под Волгоградом завершается строительство новой стоматологии

В Киквидзенском районе Волгоградской области в будущем году начнет работать новая стоматология. Ход строительства поликлиники проверил губернатор региона Андрей Бочаров, пишет "Интерфакс".

"Стоматологическая поликлиника для жителей Киквидзенского и соседних районов - это такой первый, пилотный проект на территории Волгоградской области, серьезная задача. Исходя из этого опыта мы дальше будем принимать решения о строительстве таких комплексов в регионе", - заявил он.

Стоматология будет открыта в станице Преображенской, площадь одноэтажного здания - 403,4 кв м. В медучреждении предусмотрены кабинеты терапевтической, хирургической стоматологии, кабинет ортопедической стоматологии, стерилизационный блок, рентген-кабинет, два помещения зуботехнической лаборатории, а также комнаты для проживания приглашенных специалистов. В поликлинике будут оказываться услуги как взрослым, так и детям.

Открыть стоматологию планируется весной 2022 года.