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В Туапсе нарисуют одно из самых масштабных в ЮФО граффити

Фото пресс-службы АО "Туапсинский морской торговый порт"
Фото пресс-службы АО "Туапсинский морской торговый порт"

Одно из самых масштабных в Южном федеральном округе граффити появится в Туапсе, сообщает пресс-служба администрации района.

Краснодарские граффитисты завершают работу над рисунком длиной около 600 м, который появится на пыле-шумозащитном ограждении на улице Горького. Общая площадь арт-объекта составит 2,5 тыс кв м (из них осталось доделать один блок между двумя контрольно-пропускными пунктами предприятия).  

Отмечается, что проект был заказан Туапсинским морским торговым портом, В единую сюжетную композицию объединены разные море, горы, чайки, огромный краб и дельфины, южная природа, а также корабли, портовые краны, узнаваемые достопримечательности Туапсе и многое другое. 

На работу над гигантским граффити будет потрачена неделя. После на рисунок нанесут специальное антивандальное покрытие.

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