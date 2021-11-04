Средневековая башня будет восстановлена в Северной Осетии 

Жилая башня XV-XVI вв. будет восстановлена на территории комплекса "Родовые башни" в селе Унал Алагирского района Северной Осетии. Об этом рассказал автор проекта Заурбек Цаллагов.

По его словам, высота башни – три этажа. "Объект будет отражать повседневный быт средневекового селения. Это будет первая жилая башня на территории комплекса", - сказал он, отметив, что ранее были восстановлены главная шестиэтажная башня, которая использовалась как сигнальная и боевая. "Также есть двух- и трехэтажные башни, которые использовались как складские помещения и частично как боевые", - приводит слова собеседника ТАСС.

Автор проекта отметил, что уникальность проекта в том, что экспонаты будут не за стеклом, как в большинстве музеев. "Это "живой" музей, где каждый гость становится частью этого пространства. Он может присесть на старинную деревянную лавочку, полежать на старинной деревянной резной кровати, притронуться к коврам, посуде, сесть за стол и так далее", - рассказал Цаллагов.

Он также добавил, что открыть башню для посетителей планируется весной 2022 года.