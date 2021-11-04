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Турция испытала первый отечественный электромобиль

Турция испытала первый отечественный электромобиль

На гоночной трассе İstanbul Park, где проводятся гонки Формулы-1, были проведены тесты первого электромобиля турецкого производства TOGG.

По данным "Анадолу", испытаны различные системы прототипа электрокроссовера сегмента SUV. "Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды", - говорится в статье. 

В декабре 2019 года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан. В настоящее время в Бурсе строится профильный завод.

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