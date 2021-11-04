Виноградарей Ставрополья ждет дополнительная поддержка

Руководство Ставропольского края увеличит господдержку виноградарства с 2022 года, об этом губернатор Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram.

"С 2022 года в два раза увеличится объем средств, выделяемых на господдержку для виноделов и виноградарей", - пояснил он.

Региональный лидер объяснил заинтересованность в этой отрасли агрокомплекса ее широкими перспективами. "Мы видим растущий интерес инвесторов. Поэтому в этом году заложено около 310 га виноградников - практически вдвое больше прошлого года", - указал он.

Также Владимиров обратил внимание на то, что в настоящее время общая площадь виноградных насаждений в крае составляет 5,1 тыс га, из них в плодоносящем возрасте - 4,6 тыс га. Губернатор отметил, что по этому показателю и по валовому производству ягоды край входит в четверку лидеров среди российских регионов.