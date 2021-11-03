Источник назвал возможную причину крушения Ан-12 в Иркутской области

Крушение самолета Ан-12 в Иркутской области могло произойти из-за ледяного дождя, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - приводит его слова "Интерфакс".

Источник добавил, что, кроме руля высоты, могли обледенеть также элементы механизации крыла. Усугубить ситуацию и увеличить вероятность катастрофы могли перегруз и неверная центровка груза.

Он пояснил, что воздушное судно оказалось неуправляемо и упало с высоты принятия решения перед тем, как зайти на второй круг.

Напомним, Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" потерпел крушение сегодня днем у села Пивовариха в 7 км от Иркутска. На борту самолета были двое россиян, три гражданина Белоруссии и двое - Украины. Все они погибли.