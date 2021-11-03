В "Тавриде" установили памятник жертвам коронавируса

На юго-востоке Крыма рядом с Судаком в бухте Капсель на площадке "Таврида" вырос новый арт-объект - он посвящен умершим от коронавируса.

Памятник представляет собой вертикальные солнечные часы из стали и алюминия длиной 15 м, его высота - 9 м. Циферблат часов сделан из стального кольца, разделенного на 60 сегментов.

"Арт-объект - напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени", - рассказал пресс-секретарь "Тавриды" Дмитрий Жмуцкий, передает портал Юга.ру.

Рядом с инсталляцией будет постоянно звучать специально записанный часовой саундтрек, - добавила руководитель арт-парка "Таврида" Мария-Николь Селиванова.