Онлайн-конкурс "Вкусы России" открыт до 7 ноября

В России проходит онлайн-конкурс лучших продуктов питания из регионов. Его организатор - Минсельхоз РФ.

Отдать голос можно за три бренда из разных регионов. Все бренды, принявшие участие в конкурсе, станут частью программы продвижения и поддержки региональных брендов. Всего на конкурс подано 720 заявок из 84 субъектов.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" создан для поддержки агропромышленного комплекса. Конкурс привлекает внимание сограждан к предприятиям малого и среднего бизнеса и их продукции.

В прошлом году в конкурсе было выделено восемь номинаций, призы получили такие бренды, как "вологодское масло", "адыгейский сыр", "белевская пастила", "вина Кубани", "бурятские буузы" и другие.