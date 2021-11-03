В Чечне отметили высокий уровень вакцинации от COVID-19

Чечня показывает низкий уровень заболеваемости коронавирусом, а также высокие результаты по вакцинации, заявила главный эпидемиолог Минздрава республики Асият Муртазалиева.

"В Чеченской Республике стабильная и контролируемая эпидемиологическая ситуация. В республике отмечен незначительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом ЧР демонстрирует отличные показатели по вакцинации, что вместе с соблюдением антиковидных мер держит уровень заболеваемости COVID-19 на сравнительно низком уровне", - приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что необходимости вводить новые ограничения в Чечне нет.

"Введенные меры защиты на сегодняшний день достаточны. Жителям республики стоит чуть больше заботиться о себе, своем здоровье и здоровье близких и соблюдать данные меры", - добавила эпидемиолог.

Стоит добавить, что около 692 тыс жителей Чечни (91,3% от плана 80% взрослого населения) вакцинированы от коронавируса.