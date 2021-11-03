Кражу из образовательной организации раскрыли в Каспийске

Подозреваемого в похищении цифровой техники из образовательной организации задержали в Каспийске, об этом сообщает ГУ МВД по Дагестану.

В четверг второго ноября во время оперативно-профилактических мероприятий участковый установил, что днем ранее 23-летний местный житель забрался в помещение одной из образовательных организаций и похитил ноутбук и две фотокамеры, общая стоимость украденного составила 39 тыс рублей.

Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за такие же поступки, был доставлен в отдел. "По его словам, похищенным он планировал пользоваться сам", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Идет расследование, стражи порядка проверяют наличие других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.