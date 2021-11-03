Первая ежедневная сельскохозяйственная ярмарка заработает в Ставрополе

В субботу 4 ноября в Ставрополе откроется первая ежедневная продуктовая ярмарка, которую организует комитет экономического развития и торговли по инициативе мэра Ивана Ульянченко. Такое сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

По адресу улица Объездной, 12 с 9.00 до 16.00 сельхозтоваропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства ежедневно будут продавать сезонные овощи и фрукты по доступным ценам.

В том числе ставропольцы смогут приобрести картофель по 30-40 рублей за кг, яблоки - по 45 рублей, а лук - по 12 рублей, то есть дешевле, чем в магазинах. Торговля будет вестись с автолавок, причем продавцы будут соблюдать все санитарные нормы и правила.

"Новая просторная торговая площадка полностью оборудована под ярмарки: рядом расположена удобная парковка для покупателей, предусмотрен подъезд для погрузки продукции, в шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта в обе стороны", - отметили в администрации.