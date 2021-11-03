Личный врач Саакашвили сообщил о его проблемах с сердцем

Врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние экс-президент Грузии ухудшилось.

По словам медика, у Саакашвили начались проблемы с сердцем.

"Сегодня мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом все данные. Результаты стали хуже по сравнению с теми, что были неделю назад. Президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение", - цитирует Кипшидзе Sputnik Грузия.

Врач добавил, что консилиум врачей планирует собраться в пятницу.

Напомним, что бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили голодает уже 34-й день.