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Личный врач Саакашвили сообщил о его проблемах с сердцем

Личный врач Саакашвили сообщил о его проблемах с сердцем

Врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние экс-президент Грузии ухудшилось.

По словам медика, у Саакашвили начались проблемы с сердцем.

"Сегодня мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом все данные. Результаты стали хуже по сравнению с теми, что были неделю назад. Президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение", - цитирует Кипшидзе Sputnik Грузия.

Врач добавил, что консилиум врачей планирует собраться в пятницу.

Напомним, что бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили голодает уже 34-й день.

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