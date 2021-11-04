Талибы* не повлияют на газопровод ТАПИ

В минувшие выходные туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Кабул для обсуждения перспектив газопровода Туркменистан-Афганистан-Индия-Пакистан (ТАПИ), который находится на стадии планирования в течение нескольких десятилетий.

The Diplomat отмечает, что в конце сентября Киргизия направляла заместителя председателя Совета безопасности страны Таалатбека Масадыкова и главу внешнеполитического ведомства администрации президента Жээнбека Кулубаева для налаживания связей с талибами*. Через несколько дней Казахстан сообщил, что посол страны в Афганистане Алимжан Эсенгельдиев также встретился с лидерами талибов*.

В последние годы Узбекистан несколько раз принимал делегации "Талибана"*, и продолжал взаимодействовать с группировкой. В начале августа делегация "Талибана"* прибыла в Ташкент для обсуждения ”текущих и будущих национальных проектов, и в частности, вопросов безопасности железных дорог и линий электропередач”. 7 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов продолжил переговоры с талибами* в Кабуле. На повестке дня были энергетические и транспортные проекты.

Энергетический вопрос остро стоит и в отношениях "Талибана"* с Туркменистаном, у которого нет никаких других значительных производств, кроме газового. В Кабуле туркменские власти получили желаемое: позитивные сигналы от талибов в поддержку проекта ТАПИ. Мухаммад Иса Ахунд, исполняющий обязанности министра по шахтам и нефти в правительстве талибов, заявил: ”Мы упорно трудились в течение определенного времени, и для нас честь приступить к работе над проектом ТАПИ”.

Заместитель премьер-министра "Талибана"* Абдул Салам Ханафи подтвердил, что "Талибан" хочет приступить к работе над совместными двусторонними проектами, передает министерство иностранных дел Туркменистана.

В заявлении из Ашхабада уточняется, что ”стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в продвижении строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), магистральной высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железнодорожных веток из Туркменистана в ряд афганских провинций”. Министр обороны талибов мулла Мухаммед Якуб обещал ”изо всех сил” работать над обеспечением безопасности инфраструктурных проектов.

"Талибан"* уже давал подобные обещания раньше: совсем недавно, в феврале 2021 года, когда делегация "Талибана"* посетила Ашхабад, и ранее в 2018 году, когда представители Туркменистана, Афганистана (при правительстве Гани), Пакистана и Индии собрались в Герате, чтобы отметить начало работ на афганской части трубопровода ТАПИ.

Цель проекта ТАПИ, стоимость которого оценивается в $10 млрд, доставить 33 млрд кубометров туркменского газа в страдающую от дефицита энергии Южную Азию в течение 30 лет по трубопроводу протяженностью 1800 километров, проходящему через Афганистан.

В декабре 2015 года Туркменистан завершил 214-километровый участок газопровода. Практически все новости о проекте ТАПИ поступают через правительства или их представителей. Зачастую они довольно оптимистичны и не привязаны ко времени. Самые незначительные шаги преподносятся как большой прогресс, а провалы не упоминаются.

В последнем заявлении Туркменистана не упоминаются ни сроки строительства, ни его стоимость. Акцент на безопасности в определенном смысле отвлекает от проблемы финансирования, а возвращение "Талибана"* к власти, на самом деле, не снижает озабоченности по поводу вопросов безопасности.

Угрожать строительству будут, скорее, не талибы, а "Вилаят Хорасан"* – филиал запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*, действующий в Афганистане и в Пакистане. Террористическая организация уже осуществила несколько атак в Афганистане с тех пор, как талибы* взяли страну под свой контроль, в том числе в Кабуле в августе, в разгар эвакуации американских и других иностранных сил из страны. В середине октября террорист-смертник атаковал мечеть в Кундузе, а на этой неделе шестеро неизвестных устроили взрыв у входа в военный госпиталь в Кабуле. "Вилаят Хорасан"* еще не взял на себя ответственность, но, как считает большинство экспертов, теракт - дело его рук, учитывая аналогичные предыдущие атаки.

Вряд ли международные финансовые институты, которые не решаются предоставить финансирование напрямую правительству "Талибана"*, с энтузиазмом отнесутся к строительству газопровода через Афганистан. Без значительной внешней финансовой поддержки Туркменистан не сможет осилить проект. Стивен Манн, бывший посол США в Туркменистане и до 2020 года старший советник ExxonMobil пишет: ”Азиатский банк развития (АБР) заявил, что предоставит кредиты на сумму в миллиард долларов. Туркменское правительство, борющееся с масштабным экономическим кризисом, пообещало смехотворные $1,675 млрд. Считается, что оставшаяся сумма поступит от экспортных кредитных агентств и коммерческих кредиторов, которые будут предоставлять ссуды индивидуально правительствам четырех стран, полагаясь на суверенные гарантии каждой из них. Но чего стоят суверенные гарантии Афганистана? Или Туркменистана? Маловероятно, что, например, АБР согласится на такую договоренность. Европейский банк реконструкции и развития, в свою очередь, в ведении которого Туркменистан также находится, долгое время старался дистанцироваться от ТАПИ”.

Манн рассматривает Китай в качестве возможного инвестора, не особенно рассчитывая на то, что Пекин будет достаточно замотивирован, чтобы участвовать в проекте.

Возвращение талибов к власти в Афганистане существенным образом не повлияет на перспективы ТАПИ. Если до 2020 года вопрос финансирования был непростым, то с началом пандемии и падением правительства в Афганистане он стал еще более проблематичным. Угроза безопасности никуда не денется, даже если основная проблема финансирования будет решена. Вопрос о том, будет ли трубопровод достроен, остается открытым.

*"Талибан", ИГИЛ, "Вилаят Хорасан" – движения, запрещенные в РФ